Александр Гудков заявил, что толкнул беременную Рианну на модном показе

Александр Гудков появился в шоу у Екатерины Варнавы. Они поделились разными историями. Юморист неожиданно признался, что с ним случился большой конфуз в 2022 году. Тогда он посетил модный показ Gucci. В то время актер был лицом люксового бренда в России. Тогда он смог увидеть многих американских селебрити и даже азиатских.

С ним рядом отметились Джаред Лето и Чон Джонгук из популярной группы BTS. Шоумен похвастался, что поздоровался с солистом рок-группы Thirty Seconds to Mars. А вот Рианну он чуть не разозлил.

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В какой-то момент Гудков оказался в центре толпы. Он даже подтолкнул девушку, которая была спереди и крикнул: «Давай быстрее иди!» Но потом юморист понял, что толкнул саму Рианну, которая тогда была беременна. Когда дива повернулся к нему, то актеру пришлось сделать вид, что это не он толкнул звезду. Он всем видом выразил недоумение. Теперь, спустя два года, Александр признался, что ему очень стыдно за его поступок.