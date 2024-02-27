Лариса Гузеева: «Раньше я думала, что 25 лет - это глубокая старость»

Ведущая популярного шоу на Первом канале «Давай поженимся!» Лариса Гузеева заявила, что раньше она была искренне уверена: старость начинается уже после 20 лет.

«Когда мне было лет 15, то мне казалось, что в 25 — это уже глубокая старость. Тогда я посмотрела фильм «Анна и командор». Главным героям было ближе к 40. Тогда они были для меня дедушкой и бабушкой», — призналась актриса.

Но именно после этого фильма, подчеркнула Гузеева, ей перестало быть страшным стареть.

«Я поняла, что жизнь не заканчивается в 20 и даже в 80», — добавила Гузеева.

Телеведущая восхитилась гостем в студии, который в свои 76 лет активно занимается прыжками с тарзанки. По ее мнению, мужчина показывает пример многим людям, что стареть — не страшно, а, наоборот, интересно.

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