В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова

В Дубае отменили концерт очередного российского иноагента Бориса Гребенщикова*, который должен был состояться 28 февраля. Певец скандально уехал из России и теперь при первой возможности поливает грязью свою бывшую родину.

Причину назвали — плохое самочувствие Гребенщикова*. При этом сам певец информацию пока не прокомментировал.

Деньги за билеты обещает вернуть в течение трех дней.

Борис Гребенщиков* живет в Лондоне и оттуда раздает интервью направо и налево про нелюбимую Россию.

Такого же формата придерживаются и многие другие бывшие российские артисты. Но некоторые из них уже поняли, что столько денег, как на родине, за границей не заработают, и планируют вернуться.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.