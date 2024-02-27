Наталья Ветлицкая переписала квартиру за 200 миллионов на дочь, чтобы недвижимость не забрали из-за фейков

Певица Наталья Ветлицкая уже много лет живет в Испании, откуда по полной критикует Россию в сложный период. Несколько лет назад артистка хотела вернуться на российскую сцену, но зрители ее не приняли. Теперь же можно ни в чем себе не отказывать.

Журналисты выяснили, что, испугавшись новых законов, Ветлицкая быстро переписала свою шикарную квартиру за 200 с лишним миллионов рублей на Патриарших прудах на 19-летнюю дочь Ульяну.

Боится, что ее имущество могут конфисковать за дискредитацию ВС РФ.

По некоторым данным, дорогую недвижимость Ветлицкой подарил бизнесмен Сулейман Керимов. Вряд ли исполнительница одного хита сама смогла заработать на такие шикарные апартаменты.

В настоящее время один квадратный метр на Патриарших прудах стоит от одного миллиона рублей.

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