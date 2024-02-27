Дмитрий Дибров признался, что у него была любовная связь в самолете: «Я что, не мужчина?»

В новом выпуске шоу «Это нормально?» Дмитрий Дибров и Ольга Бузова обсуждали с гостями и экспертами в студии вопрос сплетен в мужском обществе. Телеведущим было очень интересно узнать, делятся ли гости со своими друзьями подробностями своей интимной жизни.

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Мнения разделились. Одни категорично отрицали, считая, что это все – очень личное, и выносить за двери спальни такое нельзя, другие не увидели в этом ничего плохого. Сам Дибров согласился с тем, что до свадьбы можно обсуждать все что угодно, а вот по выходе из ЗАГСа лучше рот держать на замке. И рассказал в качестве примера свою историю, которую считает вполне допустимой озвучивать в мужском кругу:

«Я что, не мужчина? Обычная история. Звучит так: я летел в Новосибирск, было уже темно, я ей Богу, никого не трогал. Она подходит, и дальше начинается».

В зале люди ахнули, а соведущая Дмитрия Ольга Бузова поразилась услышанному – для нее такое, судя по всему, не нормально.

«Дмитрий Дибров только что признался, что у него был интим в самолете!» - округлила глаза Бузова.

Добавим, что Дибров сегодня счастливо женат на бизнесвумен Полине Наградовой. Они в браке уже почти 15 лет и за это время стали трижды родителями.