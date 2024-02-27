Директор Пугачевой отказалась комментировать слухи про новый альбом певицы

Новости о том, что Алла Пугачева собирается в марте выпустить новый сборник своих песен, взбудоражили публику. Издание «Абзац» связалось с директором Примадонны Еленой Чупраковой, чтобы выяснить, действительно ли музыкальный альбом увидит свет. Но помощница отказалась делиться конкретикой на этот счет.

«Я не буду давать никакие комментарии по этому поводу», - отмахнулась Чупракова.

В Сети люди обсуждают перспективу появления этого нового альбома. Некоторые вспоминают, что Примадонна в свой приезд осенью 2023 года заезжала на студию в Тверь и именно тогда могла записать несколько песен. Но другие пользователи считают, что артистка уже не может нормально петь, голоса у нее совсем не осталось.

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Пугачева, напомним, сейчас живет в Израиле. туда она переехала два года назад вместе с мужем и детьми.