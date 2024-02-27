Екатерина Варнава позвала Александра Гудкова к себе в шоу: «Это единственный канал, на котором ты можешь сниматься»

Шоумен Александр Гудков был соведущим Ивана Урганта в его вечернем шоу на Первом канале, но с весны 2022 года на экранах больше не появляется. Комик успел оскандалиться с неудачной пародией на песню «Я русский» исполнителя Shaman, и поспешил уехать из страны, обосновавшись в Турции. Но в начале этого года вернулся сначала в Москву, а теперь и на экраны, пока, правда, мониторов и гаджетов.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Гудков появился на YouTube-канале Екатерины Варнавы. Артистка решила развиваться онлайн и стартовала с шоу «Секретик». В студии были известные юмористы, которые угадывают гостей передачи, среди которых оказались Гудков с сестрой Натальей.

Когда появился в студии Гудков, он представился весьма оригинально: «Я Александр Гудков, мне 40 лет, я очень был востребован. И вот с удовольствием снимаюсь на канале Кати Варнавы, потому что это суперплатформа, которая дает мне эфир!».

Варнава подколола товарища: «Это единственный канал, на котором ты можешь сниматься».

Гудков с Варнавой вместе обрели популярность сначала в КВН, затем на ТНТ в шоу Comedy Woman. Шоумен в студии заявил, что знает про Катю много секретов, как и она - про него.