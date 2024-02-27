Сыгравший Ералаша в «Слове пацана» Могильников бросил школу из-за свалившейся популярности

16-летняя звезда скандальной многосерийной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников рассказал, что бросил школу после того, как на него свалилась популярность. Актер исполнил роль мальчика Ералаша в первых двух сериях, но этого хватило для того, чтобы у него появилась целая армия поклонников.

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После того, как про Могильникова узнала вся страна, юноша принял для себя решение оставить школу.

«В какой-то момент случился щелчок, и я понял, что нет, все! Учеба меня прям высасывает, я не могу учиться. Понял, что это настолько для меня нервно, когда я слышу про учебу, что я не готов сейчас ее продолжить», — признался в YouTube-шоу «Макарена» Ярослав.

В итоге за плечами Могильникова – девять классов образования. В данный момент юноша планирует продолжать развиваться в актерстве и хочет пойти на курсы.