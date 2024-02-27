Михаил Муромов посоветовал Алле Пугачевой выпустить почтовые марки вместо нового альбома

На днях стало известно про планы Аллы Пугачевой выпустить новый сборник своих песен. Якобы, релиз состоится в марте, альбом будет состоять из 22 композиций, которые звезда исполнила на своем прощальном концерте в апреле 2019 года в Кремле.

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В Сети скептически отреагировали на такую перспективу. Солидарен с народом и певец Михаил Муромов. Он сомневается, что звезда может заработать благодаря этому ходу. У нее явно другие цели.

«Она просто захотела напомнить о себе. Сегодня на альбомах уже нельзя заработать денег. Ей лучше выпустить серию почтовых марок с собой в разном возрасте. Ей никто не подсказал, а я подсказываю: на этом действительно можно заработать», - высказал свой совет исполнитель в беседе с «Абзацем».

Пугачева, напомним, два года не живет в России. Артистка вместе с пятым мужем и двумя детьми-школьниками покинула Родину весной 2022 года, осев в Израиле. Позднее вскрылось, что у нее есть недвижимость на Кипре – она успела пожить и там.