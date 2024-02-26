Александр Петров заявил, что настоял на съемках фильма «Лед-3»: «Я понимал, что это необходимо»

Фильм «Лед-3» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Он собрал 462,5 миллиона рублей за период с 22 по 25 февраля. Исполнитель главной роли Александр Петров признался в беседе с Федором Бондарчуком, что сам настоял на том, чтобы съемки третьей части состоялись.
Он признался, что после выхода второй части все члены съемочной группы, включая сценаристов, занялись другими проектами. По словам артиста, были идея, но никто не понимал, как ее развивать.
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«Каждый раз встречаясь с продюсерами Мишей Врубелем и Сашей Андрющенко, я каждый раз им копал маленькой чайной ложечкой, вынимая им мозг, что необходимо делать третий фильм. Потому что мне кажется, что это дико важная история для меня в первую очередь. И я им каждый раз рассказывал одну и ту же историю, связанную с одной девочкой Аней. У девочки очень серьезное заболевание. У нее любимые фильмы «Лед» и «Лед-2».
Когда эта девочка была в коме, была сложная ситуация, маме включала ей отрывки из фильмов «Лед» и «Лед-2». И у нее текли слезки, она это слышала. Девочка вышла из комы. Не сильно пошла на поправку, но ситуация улучшилась. Меня это так потрясло и поразило. Я на премьере этой истории понял, что столько людей, у которых от кино были такие эмоции. Я понимал, что это необходимой сделать — третий «Лед», — поделился Петр в передаче «Кино в деталях».