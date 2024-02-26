Александр Петров заявил, что настоял на съемках фильма «Лед-3»: «Я понимал, что это необходимо»

Фильм «Лед-3» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Он собрал 462,5 миллиона рублей за период с 22 по 25 февраля. Исполнитель главной роли Александр Петров признался в беседе с Федором Бондарчуком, что сам настоял на том, чтобы съемки третьей части состоялись.

Он признался, что после выхода второй части все члены съемочной группы, включая сценаристов, занялись другими проектами. По словам артиста, были идея, но никто не понимал, как ее развивать.

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