Актриса Мария Кожевникова призналась, что располнела из-за болезни: «У меня преддиабет»

В сентябре 2023 года Мария Кожевникова родила четвертого сына. После этого она сильно поправилась. Актриса не скрывала, что переживает по этому поводу. Ей всегда сложно возращаться в форму после беременности. На этот раз она сделала анализы, чтобы узнать, что происходит с ее организмом. И врачи поставили ей неутешительный диагноз. О своей болезни она рассказала в соцсети.

«У меня преддиабет. Есть мнение, что возникает он при нездоровом питании и малоподвижном образе жизни... Наше тело лишними килограммами показывает, что внутри что-то не так», — поделилась Мария в соцсетях.

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Теперь она намерена контролировать количество сахара в крови. Актриса настроена оптимистично. Она надеется, что сможет вернуться в нормальное состояние и похудеть.