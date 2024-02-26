Орбакайте вернулась в Россию и объявила, что даст концерт в Санкт-Петербурге

Кристина Орбакайте недавно столкнулась с отменой своих концертов. Ее гастрольный тур в Сибири не состоится. Против ее выступлений писали письма общественные деятели. Но 25 февраля артистка вернулась из Америки в Россию. Она первым делом увиделась с Владом Лисовцом.

Только у него певица красит и стрижет волосы. Как оказалось, она готовится к новому выступлению. Дочка Аллы Пугачевой анонсировала свой концерт в Санкт-Петербурге, который намечен на 3 марта.