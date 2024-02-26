Светлана Бондарчук показала годовалого сына вместе с братом, который на 30 лет его старше

Светлана Бондарчук недавно отметила первый день рождения младшего сына Петра. Мальчик появился на свет в 2023 году. Телеведущая вместе с мужем Сергеем Харченко скрывала радостное событие шесть месяцев. Теперь пара уже чаще делится кадрами с малышом. А 25 февраля домой к экс-модели приехали родные. Она впервые показала младшего наследника вместе со старшим. От первого брака с Федором Бондарчуком у нее есть сын Сергей, которому 31 год.

«Мои два сына, Сережа и Петя», — написала Светлана.

Также она засняла свою маму, которая нежно обняла своего старшего внука.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».