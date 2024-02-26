Лолита отложила возвращение в Россию, чтобы спасти свою собаку: «Раны серьезные»

Лолита Милявская предпочла отправиться в Болгарию после того, как ей объявили бойкот в России. Она находилась в доме, который называет своей дачей. Но в конце февраля певица хотела вернуться в Москву. Однако ей пришлось отменить поездку, так как случился неприятный инцидент. Ее собака Боцман подрался с двум пастушьими псами. Артистке пришлось отвести его к ветеринару. У питомца были травмы, поэтому она не решилась его оставить.

«Раны были серьезными, без доктора никуда. Бессонные ночи были, поменяла билеты на самолет, потому что должна была убедиться, что пес без меня теперь справится. Уже просится за ворота, значит, мы здоровы!» – заявила Лолита в соцсети.

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Она призналась, что теперь ее собака уже виляет хвостом. У Боцмана все раны обработаны зеленкой. Артистка шутливо попросила своего питомца отказаться от безумной любви, которая толкает его на такие поступки, как драки.