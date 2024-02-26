Андрей Губин не стал исключать, что вернется на сцену: «Как только появится возможность»

Андрей Губин перестал выступать, когда у него диагностировали болезнь нервной системы. Из-за левосторонней прозопалгии лица певец ограничил круг общения. Он крайне редко предстает на публике. Но недавно снова появились слухи, что артист дает тайные выступления.

Отмечалось, что увидеть его на сцене можно за гонорар в размере 700 тысяч рублей. Но сам Губин опроверг слухи. Он пояснил, что легко живет без сцены. Также исполнитель хита «Зима-холода» поведал, что сам сочиняет песни. Он подчеркнул, что точно бы выступал с ними, если бы не было болезни.

«Так что концертов никаких не планируется, на сцену я не выхожу, но думаю об этом каждый день. Как только появится такая возможность, то сразу да. Как услышите на радио 2-3 моих новых песни, тогда можете думать, что я возвращаюсь на сцену», — рассказал Андрея, пишет Woman.ru.

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Он не стал отрицать, что порой его зовут выступить на разные мероприятия. Певец вспомнил, что недавно его приглашали в Казахстан. Однако он вынужден отказываться. Артист пояснил, что иногда ему кажется, что болезнь отступила, но потом боль возвращается.