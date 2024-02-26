Жена Павла Поймалова рассказала, что актер ударился головой незадолго до смерти: «Считал, что ничего страшного нет»

26 февраля появилась информация о смерти актера Павла Поймалова. Родные забеспокоились, когда не смогли выйти с ним на связь и попросили сотрудников МЧС вскрыть дверь в его дом. Сначала было ничего неизвестно о том, что могло стать причиной смерти 57-летнего артиста. Но его жена Наталья рассказала, что 19 февраля Павел поскользнулся на улице и ударился головой, когда упал. Тогда артист не придал случившемся значения.

«Сам поднялся и пошел домой. Жаловался на головные боли, у него была гематома. Но к врачам отказался обращаться, потому что считал, что ничего страшного нет», — поделилась Наталья.

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Она также добавила, что еще несколько дней после падения Поймалов с ней созванивался, а также общался с сестрой, пишет ИА Регнум. Больше 30 лет актер проработал в Московском театре юного зрителя. Он также снимался в кино, в том числе в сериале «Каменская». Пока дата и место похорон неизвестны.