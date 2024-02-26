Безруков столкнулся с новым видом мошенничества: «Пришло голосовое сообщение от Хабенского, просил о помощи»

Сергей Безруков чудом не лишился денег. Фото: Global Look Press

50-летний народный артист Сергей Безруков рассказал, как чуть не стал жертвой телефонных мошенников, которые подделали голос его друга.

Сергей Безруков решил поделится историей, в которую пережил недавно. Он признался, что чудом не стал жертвой мошенников. По словам актера, его хотели обвести вокруг пальца с помощью современных технологий, но интуиция его спасла. 

«На днях пришло голосовое сообщение от Константина Хабенского. Привет Серега, как дела, то-се... Говорит, что ищет инвесторов для строительства медицинского комплекса», – пояснил Сергей. 

Он отметил, что уже был готов вложиться в строительство комплекса для детей-инвалидов. Однако артист все же захотел узнать о проекте более подробно. А когда он позвонил другу, то услышал, что Хабенский ему ничего не предлагал. Голосовое сообщение было очень правдоподобным, но его подделали, так как сейчас есть приложения, которые могут преображать голос. 

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 «Голос Хабенского почти идеально соответствовал оригиналу», – отметил Безруков. 

Он ужаснулся, когда осознал, что так и от его имени могут обманывать людей. Актер призвал всех быть внимательными. 

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