Агата Муцениеце решила купить недвижимость в Новой Москве: «Хочется, чтобы у моих детей, у каждого, было местожительства»

Агата Муцениеце 26 февраля приехала в свой загородный дом. Он купила его спустя два года после развода с Павлом Прилучным. Когда супруги расстались, актрисе с двумя детьми пришлось перебраться в небольшую квартиру в Москве.

Но она вскоре смогла взять просторный дом. А теперь артистка призналась, что ей так понравилось жить за городом, что она намерена взять еще квартиру в районе Новой Москвы. Звезда пояснила, что у нее возникло желание обезопасить детей — сына Тимофея и дочку Мию.

«Сижу и думаю о том, что надо правильно распоряжаться своими финансами. Я поймала себя на мысли, что мне хочется, чтобы у моих детей тоже была какая-то подложка, чтобы у каждого было свое место жительства. Я задумалась о том, что мне хочется, наверное, приобрести какую-то загородную недвижимость. Так, как дом у меня есть, хочется купить квартиру в Новой Москве», — поделилась Агата.

Она пояснила, что ей важно, чтобы было комфортно и имелись в шаговой доступности как магазины, так и школа. При этом актрисе хочется, чтобы рядом был лес, пели птицы и воздух был чистым.

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Напомним, что недавно Муцениеце поругалась с новой женой Прилучного, Зепюр Брутян. Она рассказала, что актер не дает детям забирать домой подарки и одежду, которую он им покупает. Но Зепюр заявила, что она лжет и даже на камеру расспросила Тимофея и Мию, где их новые гаджеты. Они признались, что забрали их домой к маме. Но Агата высмеяла поступок Брутян и отметила, что только ради этого видео они и разрешили забрать к себе ноутбук и колонку. Актриса порекомендовала новой жене Павла в следующий раз нарядить детей в новую одежду, когда они поедут домой.