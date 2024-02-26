Успенская получает пенсию в 140 тысяч рублей: «Я американская гражданка и моя дочка тоже»

Любовь Успенская не перестает жить и работать в России. Как оказалось, певица имеет гражданство США. Поэтому она получает американскую пенсию в размере 1500 долларов, что сейчас составляет около 140 тысяч рублей. Но теперь певица признается, что все же намерена получить российский паспорт. Она жить вместе с дочкой Татьяной Плаксиной, у которой уже есть гражданство России, полученное в 2022 году.

«Я американская гражданка и моя дочка тоже. Но мы решили получить российское гражданство», - поделилась Любовь Залмановна.

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Певица подчеркнула, что не хочет покидать страну, в которой работает. Она уверена, что скоро исполнится ее мечта. Артистка рассказала, что успела сдать экзамен по русском языку. По ее словам, уроженцы Таджикистана были с ней на экзамене, пишет «МК».