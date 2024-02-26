Блогер Лерчек решила продать дом стоимостью 125 миллионов рублей из-за воспоминаний про обыски

Валерия и Артем Чекалины в 2023 году пережили судебные разбирательства. Блогер Лерчек выплатила крупную налоговую задолженность. Их уголовное дело было закрыто. Теперь с супругов сняты все ограничения. Позже звезда марафонов дала интервью Лауре Джугелии. Она впервые рассказала, как пережила случившееся.

По словам Лерчек, она первое время не понимала, как должна жить без Интернета. Теперь блогерша уверена, что сможет даже в отпуск отправится без соцсетей. Также пара переехала в съемный дом. А свою недвижимость в элитном коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске они решили продать. Чекалина призналась, что не может отделать от неприятных воспоминаний об обысках.

«Да, мы будем продавать. Там было большое количество положительных эмоций, но, к сожалению, было и большое количество отрицательных. То есть, грубо говоря, я захожу в гардеробную и вспоминаю, как все вещи перебирали, все смотрели. Ложусь спать, смотрю на дверь и вспоминаю, как дверь открывается. Короче, какие-то флешбеки», — пояснила она в интервью для канала Fametime TV.

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Их таунхаус стоит 125 миллионов рублей. Супруги не будут всегда жить в арендованном доме. Они уже не первый год делают ремонт в гигантском особняке в коттеджном поселке «Агаларов Эстейт», который стоит миллиард рублей. Лерчик похвасталась, что был сделан целый дизайнерский проект, чтобы обустроить 1800 квадратных метров. Чекалина не стала скрывать, что потребуется вложить еще 500–600 миллионов рублей, чтобы завершить ремонт.