Рене Зеллвегер снимется в четвертой части фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Рене Зеллвегер снова снимется в кино. Отмечается, что она снова перевоплотится в англичанку Бриджет Джонс. Оказалось, что в 2024 году состоятся съемки продолжения знаменитого фильма «Дневник Бриджет Джонс». По данным британского Mail on Sunday, съемки четвертой части стартуют в мае. Двукратная лауреатка «Оскара» будет играть с прежними партнерами — Хью Грантом и Колином Фертом.

Напомним, что первом фильме Рене в образе жительницы Лондона переживала из-за веса. Ее героине не везло в любви. Во второй части она попала в тайскую тюрьму, а вот в третьей Бриджит родила ребенка. Отмечается, что новый фильм снимут по роману Филдинг «Бриджет Джонс: без ума от мальчишки».

В этой книге англичанка уже предстает 50-летней вдовой с двумя детьми, а ее избранник Марк Дарси погибает во время командировки в Судан. Но в киноверсии неизвестно, будет ли убит герой Колина Ферта.

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Добавим, что еще год назад появлялись слухи, что выйдет четвертая часть фильма. Но тогда съемки отложили, так как в Голливуде началась забастовка. Теперь проблемы улажены. Рене уже ищет себе жилье в престижном районе Лондона. Отмечается, что она приедет туда с бойфрендом Энтом Энстедом.