Сын Алибасова вылетел к попавшему в реанимацию отцу

Бари Алибасов накануне был госпитализирован. Отмечалось, что у него случился инсульт. Утром 26 февраля появилась информация, что у продюсера нарушена работа правой половины тела. Его пока оставляют в реанимации.

Врачи занимаются стабилизацией состояния основателя группы «На-На». Его сын Бари Бариевич находился в Калининграде. Он сообщил, что вылетел в Москву. Наследник продюсера пока точно не знает, что случилось с его папой. Он рассказал, что Алибасова навещала его возлюбленная Елена. Но теперь к пациенту никого не пускают.

«Ему стало плохо, было высокое давление, жена Елена вызвала скорую помощь, его увезли в Боткинскую больницу», – поделился Бари Бариевич.

Он также отметил, что врачи ждут результатов анализов. По его словам, подробности должны появится, когда он он уже прилетит в столицу. Алибасов-младший заверил, что у его отца настроение боевое.

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