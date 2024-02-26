Лариса Рубальская заявила, что у нее затяжной бронхит: «Говорят, что не умру»

Лариса Рубальская недавно перестала выходить на связь. Оказалось, что она заболела. Телеведущая пожаловалась на кашель. Она призналась, что несмотря на плохое самочувствие, съездила на гастроли и отработала два концерта. Поэтесса вернулась домой. Она не стала скрывать, что пока ей не удается победить болезнь.

«Уже второй месяц затяжной бронхит. Но ничего: в строю. Ездила в три города на гастроли и собираюсь продолжать. Я, конечно, лечусь: пропила определенный курс лекарств и продолжаю еще пить», – пояснила Лариса Алексеевна.

Она отметила, что пока предпочитает делать дома ингаляции и пить микстуры. При этом телеведущая обращалась к медикам. Она подчеркнула, что прогнозы неплохие.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».