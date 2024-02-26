Лариса Рубальская заявила, что у нее затяжной бронхит: «Говорят, что не умру»

Лариса Рубальская предпочитает лечиться дома. Фото: Global Look Press

Поэтесса Лариса Рубальская раскрыла подробности своей болезни.

Лариса Рубальская недавно перестала выходить на связь. Оказалось, что она заболела. Телеведущая пожаловалась на кашель. Она призналась, что несмотря на плохое самочувствие, съездила на гастроли и отработала два концерта. Поэтесса вернулась домой. Она не стала скрывать, что пока ей не удается победить болезнь. 

«Уже второй месяц затяжной бронхит. Но ничего: в строю. Ездила в три города на гастроли и собираюсь продолжать. Я, конечно, лечусь: пропила определенный курс лекарств и продолжаю еще пить», – пояснила Лариса Алексеевна. 

Она отметила, что пока предпочитает делать дома ингаляции и пить микстуры. При этом телеведущая обращалась к медикам. Она подчеркнула, что прогнозы неплохие. 

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«Врачи говорят, что не умру», – заявила поэтесса, пишет «МК».

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