Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Эрнст Романов

26 февраля стало известно, что скончался Эрнст Романов. Это случилось в Санкт-Петербурге. О трагическом известии сообщила пресс-служба Театра имени Андрея Миронова. Пока причину смерти не разглашают. Также место и дата похорон актера будут известны позже. Коллеги и поклонники выражают соболезнования родным звезды.

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Напомним, что Эрнст запомнился зрителям по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он играл и в других картинах, в том числе в фильме «Собака на сене». Особенно много работы у артиста было на сцене.

Он выступал в Русском театре Эстонии, а еще не раз участвовал в постановках Театра Ленсовета, Театра имени А.С. Пушкина и БДТ. В его копилке сотни ролей. У актера есть сын Эрнст Эрнстович, который пошел по стопам отца. А также дочка Екатерина, которая стала режиссером и журналистом.