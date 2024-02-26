Маргарита Симоньян: «Не ношу больше платье, если оно не понравилось свекрови»

Известная журналистка Маргарита Симоньян рассказала Борису Корчевникову в шоу «Жизнь и судьба» о том, что придерживается традиционных ценностей в семейных вопросах. По ее словам, она никогда не перечит мужу и его матери.

«Например, не ношу больше платье, если оно не понравилось свекрови. Утром выхожу, а она меня спрашивает: «Ты что, в этом в эфир собралась? Нет!» Хорошо, без проблем, я тут же переодеваюсь», — заявила Маргарита.

Тигран Кеосаян, по ее словам, никогда не повышал на нее голос, в их семье полная гармония.

Живут в большом доме большой семьей — мамы, папы, бабушки, дедушки, тети, дяди. Все под одной крышей.

«И мы никогда не ругаемся, представьте себе», — подытожила Симоньян.

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