У Бари Алибасова нарушена работа правой половины тела

Известный продюсер Бари Алибасов до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии, в одной из московских больниц. Улучшений в состоянии пока нет, медики борются за его жизнь.

По некоторым данным, Алибасову поставили прогрессирующую церебральную недостаточность на фоне ранее перенесенного ишемического инсульта. На данный момент у него нарушена работа правой половины тела.

Алибасову в любом случае потребуется длительное восстановление и уход. Выпишут его, по всей видимости, нескоро.

Бари Каримовичу стало плохо накануне днем. У него закружилась голова, в глазах стало темнеть. Близкие вызвали скорую помощь.

В последнее время продюсер закрутил роман с помощницей по дому. Алибасов всегда эпатировал публику и выдумывал истории, которые забавляли публику.

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