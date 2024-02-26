Павел Воля: «Ляйсан выгнала меня с первых родов»

Известный комик Павел Воля признался, что ходил на роды своей жены Ляйсан Утяшевой, но оба случая закончились не так, как они планировали.

«С первых родов она меня выгнала. Начала кричать, что я больше к ней не подойду, если увижу неприятную картину», — заявил он.

На вторые роды Воля и Утяшева договорились, что он идет. Ляйсан пообещала мужу, что врачи поставят ширму и сам процесс он не увидит.

«Но когда начались схватки, Ляся попросила ширму. На что медики заявили, что они не в кино, и никакой ширмы не будет. Тогда она меня снова попросила покинуть помещение», — добавил Воля.

У Павла и Ляйсан, напомним, подрастают двое детей — сын Роберт и дочь София.

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