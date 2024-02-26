Киркоров узнал Баскова в костюме Кота в шоу «Маска»

В последнем выпуске шоу «Маска» председатель жюри Филипп Киркоров предположил, что в костюме Кота может скрываться его друг Николай Басков. Персонаж выступил на сцене с песней Леди Гаги Bad Romance.

«Коленька, это ты? А что? Он талантливый, харизматичный, обаятельный, весельчак, добрый. У него и денег можно занять», — пошутил Киркоров.

Версию короля эстрады поддержал и другой член жюри — Анатолий Цой. Певец подчеркнул, что Николай Басков может отлично петь женским голосом. Поэтому вполне вероятно, что Кот — именно он.

«Чую родную душу», — добавил Цой. «Кошан, ты такой классный, энергичный! Столько страсти, энергии. Сначала мне показалось, что это известная актриса, потом Юля Савичева. А теперь я запуталась», — отметила Валерия.

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