Павел Воля: «Я бы снова хотел увидеть Ирину Дубцову и Тимати худыми»

Звезда Comedy Club Павел Воля снова неудачно пошутил в отношении своих коллег по шоу-бизнесу. Разговаривая с Региной Тодоренко про «Новую Фабрику звезд», юморист прошелся по артистам.

«Я бы снова хотел увидеть Ирину Дубцову и Тимати худыми», — заявил он.

Учитывая, что Ирина Дубцова отчаянно борется с лишним весом, эти слова могут ее задеть. Возможно, последует обратная реакция.

«Новая Фабрика звезд», ожидается, не будет продолжением легендарного проекта. На ТНТ заявили, что проект — новое прочтение шоу.

Ведущей «Фабрики» будет Регина Тодоренко, а продюсировать проект будут Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

«В проекте будут новые участники и наставники», — пообещала Тодоренко.

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