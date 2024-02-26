От актрисы из «Бриллиантовой руки» перед смертью отказался единственный сын

Жрица любви из фильма «Бриллиантовая рука» Виктория Островская ушла из жизни на прошлой неделе. Но журналисты выяснили, что умирала артистка в полном одиночестве. От нее отказался единственный сын.

Соседи и близкие подруги рассказали, что Островская жила одна, в плохих условиях, с двумя кошками. И именно животные были для нее самыми близкими членами семьи.

«Кирилл — плохой человек, мы с ним разругались. Я вся в синяках, боже мой», — рассказывала журналистам Островская перед смертью в программе «Малахов».

Виктория утверждала, что все отдала сыну, но он требовал еще и еще. В итоге актрисе ничего не оставалось, как разорвать с ним отношения.

Других родственников у Островской не было.

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