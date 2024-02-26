Умер актер из сериала «Каменская» Павел Поймалов

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что из жизни ушел актер Павел Поймалов, который сыграл в сериалах «Каменская», «Нина», «Дальнобойщики» и в других.

Артисту было всего 56 лет. О причинах смерти пока ничего не сообщается.

Последние 30 лет Поймалов служил в Московском ТЮЗе. Коллеги скорбят по артисту. Но дата и время похорон также пока не называются.

Павел Поймалов — заслуженный деятель искусств Российской Федерации. На его счету более 40 ролей в кино. Окончил драматическое отделение Горьковского театрального училища, затем поступил в ГИТИС.

Был награжден премиями «Золотая маска» и «Чайка».

О личной жизни Павла Поймала ничего не известно, он скрывал отношения от общественности.

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