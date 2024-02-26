У Тиграна Кеосаяна и Алены Хмельницкой родился внук

У бывших супругов Тиграна Кеосаяна и актрисы Алены Хмельницкой родился внук. Об этом режиссер сообщил в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.

«Я дедом стал! Саша родила Гаспарчика. Слава Богу! Я все время боюсь что-то говорить», - заявил он.

Родила старшая дочь Тиграна Александра. Девушка никогда не выходит в свет и в принципе не участвует в публичной жизни родителей.

Кеосаян и Хмельницкая, напомним, официально развелись в 2014 году. Режиссер тут же женился на журналистке Маргарите Симоньян. А с бывшей женой - остался в хороших отношениях.

Симоньян тоже не раз заявляла, что дружит с Аленой. Они могут созваниваться и обсуждать разные вопросы.

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