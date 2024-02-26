Шоу «Выжить в Самарканде» покинула певица Назима

Назима последней пришла к финишу, когда надо было бороться за иммунитет. И в итоге автоматически стала претенденткой на выбывание. Партнершу ей выбрали на голосовании всем лагерем. Причем голосовать за «народников» Александра Лося и Кристину Орлову было нельзя: они выиграли себе право быть неприкасаемыми. Митю Фомина тоже никто не выбирал, певец травмировался, и его решили пожалеть.

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Назима в испытании навылет переволновалась и не смогла сосредоточиться, зато Вики была спокойна и даже, как призналась, смогла получить удовольствие от игры. В результате певица выбыла из игры, проиграв сопернице 2:1.

«Конечно, я расстроилась. Я хотела дойти до финала. На этом проекте мне было сложно. Но я осталась верна себе, была честной, я боролась до конца во всех испытаниях. Моя семья может мной гордиться», — поделилась Назима.

Следующий выпуск шоу будет финальным. Тогда-то и определится победитель, которому достанутся 10 миллионов рублей призовых. Претендентами на лавры победителя и деньги стали звезды Юлия Паршута, Митя Фомин, Вики Одинцова, цирковой тренер Александр Лось и домохозяйка Кристина Орлова.