Отчим Леона Кемстача рассказал, как пасынок справляется со свалившейся после «Слова пацана» популярностью

Воспитавший Леона Кемстача как родного сына актер Антон Богданов рассказал, как его пасынок справляется с популярностью, внезапно свалившейся на него после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он уверен, что 15-летний юноша не подхватил звездную болезнь, а вполне адекватно реагирует на случившееся с ним.

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Более того, ставший кумиром подростков начинающий актер, по словам Богданова, старается использовать свою известность во благо.

«Он разумно к этому относится: ведет Телеграм-канал и говорит правильные вещи, не призывая к насилию, а, наоборот, пропагандируя спорт и учебу. При этом часто подписываются ребята, похожие на его героя, а потом ахают, что Леон в пятнадцать лет знает четыре языка. Это прекрасный пример для поколения», - рассказал корреспонденту Teleprogramma.pro отчим Кемстача.

Юный Леон, напомним, сыграл в скандальном сериале школьника-отличника, который решил войти в группировку пацанов. Он погрузился в мир преступности и жестокости при помощи проводника-одноклассника. Сериал снят по реальным событиям в Казани в 80-е годы.