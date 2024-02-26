Лера Кудрявцева выписалась из больницы после операции: «Лежу и не двигаю ногой вообще»

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что уже находится дома. Звезду НТВ выписали после операции, проведенной 22 февраля на ноге. Теперь ей предстоит реабилитационный период. Она уже настроилась, что будет непросто. Потому что у нее появился страх боли – даже на костылях она боится ступать на ногу.

«Врач говорит шевелить ногой, начинать делать упражнения лежа хотя бы, типа, чем раньше начну потихоньку шевелить и разрабатывать, тем лучше. Но я лежу и не двигаю ногой вообще. Ибо мой подсознательный страх пока сильнее», - написала звезда в Telegram.

Также Лера рассказала, что у нее, оказывается, травмированная связка уже была когда-то надорвана. А где тонко, там и рвется.

«Поэтому неудачное движение и она порвалась совсем», - резюмировала теледива.

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Она пообещала рассказывать, как будет происходить ее реабилитация. Напомним, Кудрявцева неудачно приземлилась во время репетиции и не только порвала связку, но и сломала кость. Ей сделали сложную операцию путем трансплантации сухожилия из голени в колено.