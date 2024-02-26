Денис Клявер рассказал про первый спектакль старшего сына: «Я так горд!»

Денис Клявер рассказал про первый спектакль старшего сына. Фото: Global Look Press

Юноша учится на актера у Льва Додина.

Многодетный отец Денис Клявер признался, что невероятно гордится своим старшим сыном Тимофеем, который учится на третьем курсе в студии Льва Додина в институте сценических искусств в Петербурге. По сути, юноша пошел по стопам своего знаменитого дедушки, актера Ильи Олейникова. Клявер уверен, что и он тоже бы гордился за внука. 

«Буквально вчера был у него первый студенческий показ в студии, меня не было, но была моя мама с Тимошкиной мамой. Они прислали видео. И я прям так горд, какой сынок у меня красавец! Дедушка там сверху смотрит и помогает, безусловно, я уверен.

Вообще это очень здорово, когда дети осознанно занимаются любимым делом, и они понимают, что для них это важно», - поделился артист с корреспондентом Teleprogramma.pro.

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Илья Олейников, напомним, ушел из жизни в 2012 году. Актер снялся в десятках фильмов, с 1993 по 2012 годы с Юрием Стояновым они играли в авторском скетч-шоу «Городок», который принес ему небывалую славу и любовь миллионов телезрителей. 

Денис Клявер с сыном Тимофеем. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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