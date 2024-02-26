Ксения Собчак порадовалась за уехавшего в США Александра Молочникова

Ксения Собчак сообщила в своем Telegram, что уехавший из страны режиссер Александр Молочников готовится к своей первой театральной премьере в Нью-Йорке. Она не стала скрывать, что очень рада за него.

«Очень радуюсь, когда у наших получается заграницей. Круто, когда люди смогли начать новую жизнь и не жалуются на обстоятельства», - написала Собчак. – «У многих этого не получилось. А вот - сейчас внимание эксклюзив - Молочников приглашает на первую премьеру в Нью-Йорке».

Собчак поведала фабулу спектакля: это история о режиссере, который ставит «Чайку» в Московском Художественном театре в 2022 году. Это пьеса в формате кабаре, на английском с нью-йоркскими актерами, а также еще одним сбежавшим за границу россиянином - Андреем Бурковским.