Наталья Подольская о новом имидже Филиппа Киркорова: «Он любит экспериментировать»

В Санкт-Петербурге в это воскресенье, 25 февраля, состоялся концерт «Золотой граммофон». Ведущим шоу стал Филипп Киркоров, несмотря на то, что на афишах имя поп-короля указывать не стали.

На публике поп-король предстал в непривычном для всех образе - с черными, как смоль, красиво уложенными волосами, в смокинге. Филипп Киркоров, как обычно произвел фурор среди своих коллег и поклонников.