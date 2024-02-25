Наталья Подольская о новом имидже Филиппа Киркорова: «Он любит экспериментировать»

В Санкт-Петербурге в это воскресенье, 25 февраля, состоялся концерт «Золотой граммофон». Ведущим шоу стал Филипп Киркоров, несмотря на то, что на афишах имя поп-короля указывать не стали.
На публике поп-король предстал в непривычном для всех образе - с черными, как смоль, красиво уложенными волосами, в смокинге. Филипп Киркоров, как обычно произвел фурор среди своих коллег и поклонников.
Филипп Киркоров. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
В числе артистов, выступивших на «Золотом граммофоне» в Санкт-Петербурге, была певица Наталья Подольская. На публике она предстала в алом платье с широкими рукавами.
Наталья Подольская поддержала Филиппа Киркорова, признавшись, что ей импонирует новый имидж поп-короля.
«Он настолько разный и так любит экспериментировать. Все зависит от его настроения. Мы его любим любым», - сказала Наталья Подольская.
Филипп Киркоров, кстати, признался, что несколько устал от себя прежнего, и пообещал, что все мы увидим другого Филиппа Киркорова.