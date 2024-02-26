Кукурузой на шоу «Маска» оказался ведущий программы «Однажды» Сергей Майоров

В пятом сезоне самого засекреченного шоу телеканала НТВ «Маска» разоблачили первого участника.

По результатам зрительского голосования в номинации на снятие маски оказались Кукуруза, Перец и Акула. Затем во время финального голосования зрители в зале спасли Акулу, а члены жюри шоу - Перца. Разоблачаться предстояло Кукурузе.

По традиции, перед снятием маски судьи выдвинули свои версии, кто же может в ней находиться. Все пятеро высказали разные предположения. Валерия и Киркоров подозревали Никиту Кологривого и Рузиля Минекаева, Анатолий Цой — Павла Деревянко, Тимур Родригез — Андрея Гайдуляна, Регина Тодоренко — Джигана.

Но как выяснилось, ни одна из версий не была правильной. Когда Кукуруза разоблачилась, все увидели на сцене ведущего программы НТВ «Однажды» Сергей Майорова. Вместо того, чтобы расстроиться, 54-летний телеведущий передал привет своим трем внукам, которые обожают шоу «Маска».