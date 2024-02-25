Валерия о Кукурузе на шоу «Маска»: «А что, если это Никита Кологривый?»

В это воскресенье, 25 февраля, в эфир телеканала ТНТ вышла вторая программа пятого сезона популярного шоу «Маска». В финале выпуска будет разоблачена одна из масок.

А пока же жюри выдвигают свои версии по поводу того, кто может скрываться под той или иной маской. Так, после выступления Кукурузы, которая исполнила песню Игоря Николаева «Старая мельница», член жюри певица Валерия предположила, что Кукуруза - это звезда нового сериала «Слово пацана».