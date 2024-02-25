Иосиф Оганесян учит говорить сына от Саши Черно: «Упражнения для языка обязательны при запуске речи»

Бывший участник «Дома-2» Иосиф Оганесян после развода с женой Сашей Черно один воспитывает сына Стефана. Мальчику летом исполнится уже четыре года, но он до сих пор почти не говорит.
Иосиф Оганесян занимается развитием сына. В частности, Иосиф делает с малышом специальную гимнастику, которая поможет ему побыстрее научиться говорить.
В микроблоге Иосиф Оганесян поделился видео, которым запечатлел, как помогает сынишке делать упражнения для языка с помощью ватной палочки.
«Молодец. Сюда язык, доставай. А теперь вверх. Молодец!» - все время подхваливает Стефана Иосиф Оганесян.
Иосиф Оганесян занимается с сыном Стефаном. Фото: соцсети Иосифа Оганесяна
Стефан с удовольствием выполняет все просьбы папы, малыш улыбается. Судя по всему, ему нравится такая зарядка для языка, которую он воспринимает как игру.
«Упражнения для языка обязательны при запуске речи», - отметил в микроблоге Иосиф Оганесян.