Иосиф Оганесян учит говорить сына от Саши Черно: «Упражнения для языка обязательны при запуске речи»

Иосиф Оганесян один воспитывает сына Стефана. Фото: соцсети Иосифа Оганесяна

Экс-участник «Дома-2» Иосиф Оганесян занимается развитием сына Стефана, у которого проблемы с речью.

Бывший участник «Дома-2» Иосиф Оганесян после развода с женой Сашей Черно один воспитывает сына Стефана. Мальчику летом исполнится уже четыре года, но он до сих пор почти не говорит.

Иосиф Оганесян занимается развитием сына. В частности, Иосиф делает с малышом специальную гимнастику, которая поможет ему побыстрее научиться говорить.

В микроблоге Иосиф Оганесян поделился видео, которым запечатлел, как помогает сынишке делать упражнения для языка с помощью ватной палочки.

«Молодец. Сюда язык, доставай. А теперь вверх. Молодец!» - все время подхваливает Стефана Иосиф Оганесян.

Иосиф Оганесян занимается с сыном Стефаном. Фото: соцсети Иосифа Оганесяна

Стефан с удовольствием выполняет все просьбы папы, малыш улыбается. Судя по всему, ему нравится такая зарядка для языка, которую он воспринимает как игру.

«Упражнения для языка обязательны при запуске речи», - отметил в микроблоге Иосиф Оганесян.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Читайте также