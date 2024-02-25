Бари Алибасов находится в реанимации с инсультом

Известный продюсер, 76-летний Бари Алибасов находится в реанимации одной из московских клиник с подозрением на перенесенный инсульт. Врачи оказывают мэтру всю необходимую помощь.

Госпитализацию Бари Алибасова подтвердил солист группы «На-На» Владимир Политов.

«Насколько я знаю от жены, он сейчас в реанимации», - сказал Владимир Политов.

Владимир Политов уточнил, что сам сейчас находится не в Москве, а на гастролях в другом городе. Между тем, ему известно, что Бари Алибасов находится в сознании. Медики проводят ему обследования, чтобы поставить более точный диагноз.

По материалам ТАСС

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