Жена приговоренного к полутора годам колонии Саши Гобозова уехала от него с дочкой и сыном

Жена осужденного на полтора года колонии бывшего участника «Дома-2» Александра Гобозова Светлана съехала от его родителей. Светлана забрала сына от первого брака и двухмесячную дочку, которую родила от Гобозова, и перебралась в Москву, к своим родным.

«Все спрашивают, как мы добирались до Москвы. Это была откровенная жесть: двое детей, двое котов, куча вещей. Спасибо за помощь моей и Сашиным сестрам и моему брату. Иначе бы миссия была невыполнимой», - поделилась в микроблоге Светлана Гобозова.

Молодая женщина по какой-то причине решила не оставаться в Ставропольском крае, где жила вместе Гобозовым и его родителями. Светлана Гобозова предпочла находиться рядом со своими близкими. Сейчас, по словам Светланы, ей стало наконец-то спокойнее.

«Зато теперь рядом с семьей стало намного спокойнее», - написала Светлана Гобозова в микроблоге.

Напомним, приговор Александру Гобозову был вынесен на днях. Он осужден за разбойное нападении и избиение женщины. Адвокат Гобозова намерен обжаловать решение суда, приговорившего его подзащитного к полутора годам колонии. Но знающие люди уверены, что суд другой инстанции вряд ли смягчит приговор, поскольку Гобозову и так дали минимально возможный срок по статье УК.

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