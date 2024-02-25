В Новосибирске поклонники SHAMANa отстояли в километровой очереди, чтобы попасть на его концерт

Популярный исполнитель и автор песен Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в это воскресенье, 25 февраля, дал концерт в Новосибирске.

Перед выступлением поклонникам вокалиста пришлось отстоять в километровой очереди, которая образовалась перед входом на площадку «Локомотив-Арена».

Как рассказали очевидцы, огромная очередь выстроилась из желающих попасть на концерт Ярослава Дронова SHAMANа из-за того, что в гардеробе закончились свободные места для верхней одежды. Образовалась заминка.

Рассказывают также, что был задержан и сам концерт. Вместо заявленных 19:00, исполнитель вышел к публике на двадцать минут позже - в 19:20.

Но впечатления от выступления Ярослава Дронова SHAMANа это нисколько не испортило.

По материалам MK.RU

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