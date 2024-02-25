Компания Константина Меладзе заработала в России 19 млн. рублей в 2023 году

Продюсер и композитор Констатин Меладзе уже довольно продолжительное время назад покинул Россию. Но как сообщается, его музыкальная компания продолжает получать солидные дивиденты от работы в России.

Доходы лейбла «Меладзе мьюзик» в 2023 году выросли. Константину Меладзе в прошлом году удалось заработать в России на 2, 7 миллиона рублей больше, чем в 2002 году.

Так, по итогам 2023 года музыкальная компания Констатина Меладзе умудрилась заработать 19 млн. рублей.

Есть мнение, что лейблу приносят деньги стриминговые площадки, которые доступны в России. Так, например, в прошлом году Константин Меладзе записал новую композицию с молодой вокалисткой Софьей Тарасовой. Трек «Почему я?» появился на одном из российских сервисов, и его с удовольствием слушают поклонники творчества Меладзе в России.

Напомним, недавно стало известно, что Константин Меладзе разрешил бывшей жене Вере Брежневой исполнять написанные им для нее песни на концертах.

По материалам телеграм-канала SHOT

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