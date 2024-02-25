Бари Алибасов госпитализирован с инсультом

Тревожные новости появились в это воскресенье, 25 февраля. Стало известно о госпитализации известного продюсера, создателя культовой группы «На-На», 76-летнего Бари Алибасова.

В эти минуты Бари Каримович уже доставлен в одну из столичных клиник и находится под наблюдением врачей. По некоторым данным, в больницу Бари Алибасов попал с инсультом. Знаменитости потребовалась экстренная помощь медиков.

Каково состояние Бари Каримовича сейчас, не уточняется. Неизвестно, стабилизировали врачи состояние продюсера или нет.

Судя по всему, скорую помощь Бари Алибасову вызвала его супруга. Стоит отметить, что осенью прошлого года Бари Каримович перенес операцию.

Напомним, не так давно Бари Алибасов женился в седьмой по счету раз в жизни. На этот раз избранницей неугомонного мэтра стала его сиделка, которая выхаживала Алибасова после болезни. Новая супруга моложе Бари Алибасова на двадцать с лишним лет. До нее Бари Каримович был женат на известной актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Этот брак продлился три года.

По материалам телеграм-канала 112

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