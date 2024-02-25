Оксана Самойлова о семейном бюджете с Джиганом: «Я зарабатываю больше. Но были и другие времена»

Семья Оксаны Самойловой и рэпера Джигана - одна из самых состоятельных в стране. Пара не скрывает, что живет на широкую ногу, обеспечивая себя и своих четверых детей всем, что можно только себе вообразить.

Оксана Самойлова рассказала, что у их семьи есть целый штат сотрудников - помощники по хозяйству, охранники, водители, няни и даже повар.

Между тем, забота о финансовом благополучии семьи лежит далеко не только на главе семейства. Оксана Самойлова призналась, что с недавних пор зарабатывает больше Джигана.

«В данный момент я зарабатываю больше. Но были и другие времена», - поделилась Оксана Самойлова.

При этом Самойлова уточнила, что в семье есть деньги, которые тратят все. А есть деньги, которые тратит только она, Оксана Самойлова.

По материалам YouTube-шоу «Есть вопросики»

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