Бывшая жена выписала актера фильма «Курьер» Федора Дунаевского из квартиры в Хамовниках

Актер Федор Дунаевский, которого поклонники помнят по главной роли в культовом фильме «Курьер», подарил квартиру в Хамовниках своей на тот момент супруге Ирине Вагнер в 2018 году.

Через какое-то время Дунаевский и сам оформил прописку в этой квартире. Но в 2022-м году супруги официально разошлись, хотя их расставание фактически случилось намного ранее.

Брак продлился семнадцать лет, в нем появились на свет двое детей супругов - сын и дочь. Ирина Вагнер через суд отстояла свое право на то, чтобы наследники после развода остались жить с ней. Федор Дунаевский же настаивал в суде на том, чтобы сын и дочь проживали с ним.

Победив в суде по этому вопросу, бывшая жена Федора Дунаевского пошла дальше. Она потребовала, чтобы бывшего супруга выписали из подаренной им квартиры. Суд удовлетворил это исковое требование женщины, поскольку было доказано, что актер не живет здесь с 2022 года, а квартира целиком и полностью принадлежит Ирине.

По материалам MK.RU

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