Успенская о своей песне «Россия», которую спела Пугачева: «Она мне потом признавалась, что была пьяная»

Певица и композитор Любовь Успенская рассказала, что написала песню на стихи Ильи Резника «Россия», которую сама планировала исполнить.

Эта песня, в первую очередь, о Любови Успенской. В ней вокалистка рассказывает о своем пути. Но в 1993 году каким-то образом композиция попала к Алле Пугачевой. Примадонна спела ее со сцены, накликав на себя гнев Любови Успенской.

Исполнительница шансона была так возмущена, что и спустя тридцать лет припоминает об этом факте Алле Пугачевой. Любовь Успенская прямо заявляет, что Алла Пугачева испортила песню.

Судя по всему, Примадонна тоже считала, что на этот раз исполнение ей не удалось. А возможно, до Аллы Борисовны дошли слухи, что Любовь Успенская вне себя от гнева на нее.

По словам Успенской, Пугачева принесла ей свои извинения.

«Она мне потом признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась. Мелодию перепутала, слова перепутала», - поделилась Любовь Успенская.

По материалам MK.RU

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