Зепюр Брутян рассказала, что очень скоро покажет лицо младшего сына Павла Прилучного

Зепюр Брутян решила ответить на вопросы поклонников. Она уже скоро отметит вторую годовщину брака с Павлом Прилучным. Также у пары подрастает сын Микаэль. Мальчик уже активно ползает и пытается вставать на ножки.

У него отрасли темные волосики. Супруги даже начали водить его в комнаты для игр в торговых центрах. Но его лицо они продолжают прятать. В прошлом году влюбленные покрестили малыша, но даже после этого продолжили его скрывать. Фанаты спросили Брутян, когда увидят лицо Микаэля.

«Очень скоро», – призналась она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Тогда ее стали расспрашивать, на кого похож мальчик. Актриса заверила, что он пошел в папу. Зепюр добавила, что хочет родить дочку, которая уже будет ее копией. К слову, проблем с первенцем у нее нет. Жена Павла пояснила, что ей активно помогают бабушки Микаэля.